Maribel viajó a Turquía para operarse el pecho y quiso arreglarse también la dentadura. Sin embargo, la intervención, en principio sencilla, se convirtió en un auténtica pesadilla para esta gaditana, que regresó a España sin un solo diente.

La mujer muestra el desastroso resultado con el que regresó en Equipo de Investigación y relata las consecuencias que ha sufrido en su vida diaria: "Yo siempre me pintaba los labios, saludando a todo el mundo, riéndome...Y he estado muy mal", cuenta Maribel, que no puede reprimir las lágrimas: "No quería ni salir a la calle", narra. Puedes escuchar su duro testimonio en el vídeo.