"Lo que pasa es que son muy brutos": así defendió un vecino a los integrantes de 'La Manada'

En 2016, cinco jóvenes, que se hacían llamar 'La Manada' y que habían acudido a Pamplona a celebrar los Sanfermines, violaron en grupo a una chica de 18 años.

En 2018, Equipo de Investigación se desplazó hasta el barrio de los integrantes de 'La Manada' y varios vecinos salieron en su defensa.

"No voy a ponerles una etiqueta para toda la vida, si queremos que se integren en la sociedad ya está. Ya han pagado lo que tenían que pagar. Yo estoy seguro de que si por la mañana la invitan a una tostada con cafelito... lo que pasa es que son muy brutos. Y además no es él, que las tías tampoco se tienen que poner tan ciegas como para no saber lo que hacen", comentó uno de los vecinos.

Sin embargo, el hombre no es el único que les protege, hay más vecinos que no dudan en asegurar que "son buena gente", y es que, conocen a sus familias, que también son "buenas personas".

Cómo se recoge en este vídeo, la antropóloga Asunta Sabuco destacó que los vecinos se encontraban ante una situación complicada porque no tomaban partido solo por un individuo, si no que lo hacían por "unas familias". "Ellos se sienten más protegidos en su barrio que en ningún sitio. Encuentran que en toda esta reprobación colectiva hay un grupo que sustenta que no han hecho nada, que son inocentes", explicó Sabuco.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.