"El médico me dijo que mejor me pegara un tiro": la desesperación de este periodista tras haber probado cientos de dietas durante 15 años

Equipo de Investigación hablaba en este reportaje con Roberto López, un periodista de Onda Cero que se había sometido a una operación de reducción de estómago por la sanidad privada. Roberto había llegado a pesar 120 kg. "Hace unos meses yo era... no te voy a decir que el doble, pero prácticamente", reconocía mientras enseñaba una foto antigua a cámara.

Perdió 45 kg. "Me quitaron el 80% del estómago porque llevaba más de 15 años haciendo dieta y fracasando", contaba. "Lo que me dijo el médico fue muy gráfico: 'Para lo que estás haciendo, mejor métete una pistola en la boca y pégate un tiro. Con 46 años no podía tener ese sobrepeso", reconocía.

Una semana después se operó su mujer. La operación le costó a cada uno de ellos 12.000 euros. En dietas, echaban cuentas entre los dos, se habían gastado entre dietas y vitaminas, unos 10.000 euros. "Me cuesta reconocerme", afirmaba ella al ver fotos suyas de apenas un año atrás. "Sigo teniendo la sensación de que peso 107 kg", confesaba.

Para ellos, operarse mereció la pena. Les cambió la vida.

