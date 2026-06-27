Las 'party boats', el modelo de negocio que espanta el turismo más prestigioso en Formentera

Mientras la fórmula de las discotecas flotantes se extiende, desde la exclusiva isla defienden los límites a esta forma de ocio, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2015.

Formentera es una de las islas más paradisíacas de España y también una de las más deseadas por los turistas. No recomendada para todos los bolsillos, el archipiélago ha conseguido tener un turismo de lujo que desde hace algunos años peligra por la presencia de los llamados 'party boats'.

En un especial de Equipo de Investigación de 2015, Titi Ibáñez, gerente de un local en Formentera, explicaba que los 'party boats' se reconocen desde lejos "por la música que tienen". Al día llegan hasta las bahías de Formentera numerosas embarcaciones de este tipo, pero ningún turista consume en los establecimientos de la isla.

Esas atronadoras fiestas, normalmente originarias de Ibiza, pueden llegar a tener a bordo hasta 150 personas, pero ninguno hace parada en Formentera para consumir. "Los clientes de yates privados son lo fundamental de la isla, son los que traen el dinero", explicaba el gerente, que detalla también que una cuenta de esos clientes puede ascender a 1.000 euros.

El turismo es la única industria que sostiene la economía de la isla. ¿Podrían estas fiestas a bordo amenazar su modelo de negocio? ¿Cuánto dinero suponen realmente estos turistas de las discotecas flotantes? Sus habitantes y empresarios temen que estos barcos les espanten a los viajeros VIP que pueden permitirse precios más altos y podría ser ese el motivo para prohibir los barcos de estas características.

Por su parte, la empresa que pone de moda los 'party boats' en Ibiza ha conseguido beneficios suficientes como para extenderse por medio mundo. Poco después del programa, Formentera prohibió este tipo de fiestas en todo el litoral y el parque natural.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.