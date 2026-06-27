Sánchez se enfrenta a su Comité Federal más duro con el PSOE en el punto de mira y entre críticas internas

El contexto Los socialistas llegan a esta cita desgastados por las novedades judiciales en el caso Leire Díez, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la reciente condena al exsecretario de Organización José Luis Ábalos.

El PSOE celebra un Comité Federal en medio de una crisis por casos de corrupción que afectan al partido, como la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la condena de José Luis Ábalos. Pedro Sánchez se enfrenta a críticas de figuras como Emiliano García-Page, quien pide explicaciones y responsabilidades. A pesar de las tensiones, Sánchez defenderá las medidas anticorrupción del partido. Mientras, Salvador Illa y otros ministros apoyan al líder del PSOE. El Comité también discutirá el calendario de elecciones primarias para 2027, con opciones para julio, septiembre o noviembre.

El PSOE celebra este sábado un Comité Federal -el máximo órgano de decisión interna entre congresos- en medio de la crisis generada por los casos de corrupción que afectan al partido y se prepara para recibir reproches de críticos habituales como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y de otros barones más alineados con Ferraz como el asturiano, Adrián Barbón. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría enfrentarse al comité más duro hasta la fecha.

Los socialistas llegan a esta cita desgastados por las novedades judiciales en el caso Leire Díez que investiga una presunta trama para influir en procesos judiciales dirigida desde Ferraz, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la reciente condena al exsecretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

La suma de escándalos está haciendo mella en los apoyos del Gobierno en el Congreso de los Diputados y esta misma semana la mayoría de la Cámara respaldó que el líder del PSOE se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades presentando su dimisión, en un clima de creciente tensión con socios como Sumar, ERC, Junts y Podemos, que piden más explicaciones.

En esta situación, Sánchez toma la palabra alrededor de las 10:30 horas y previsiblemente defenderá que el Gobierno y el PSOE han actuado ante los casos de corrupción en cuanto los detectaron. También hará hincapié en las medidas anticorrupción que viene adoptando el PSOE desde hace un año, cuando expulsó al sucesor de Ábalos en Organización, Santos Cerdán, por un caso de presunto amaño de contratos.

Desde entonces la 'número tres' Rebeca Torró ha implantado una serie de reformas internas: Secretaría de Organización colegiada, doble firma para decisiones importantes, auditorías internas o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva presenten una declaración de bienes al inicio y al final del mandato.

Medidas insuficientes para García-Page, que en el Comité Federal de hace un año ya planteó adelanto electoral o cuestión de confianza y considera que ahora las cosas están todavía peor. Pedirá por tanto explicaciones, autocrítica y que se asuman responsabilidades políticas, según señaló en un dialogo reciente con el expresidente Felipe González, que a su vez reclamó a Sánchez elecciones y a Zapatero que devuelva las joyas encontradas por la Guardia Civil en el registro de su despacho.

El debate "no es ningún drama"

En Ferraz dan por descontadas los críticas de Page y de otros habituales como la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ya reclamó responsabilidades al más alto nivel tras la salida de Cerdán. También están a la expectativa de lo que pueda decir otro de los barones socialistas, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ya ha amagado con plantear discrepancias.

Este mismo viernes, en la víspera del Comité Federal, el también líder de los socialistas asturianos dijo que "no es ningún drama" que haya debate en este foro porque es el lugar para ello. "Lo que no tiene que ser es fuera del Comité Federal, así que vamos a ver el debate que surge y el planteamiento que nos hace el secretario general", dijo desde Oviedo, aunque no quiso desvelar el contenido de su intervención.

Otro de los líderes autonómicos que ha venido planteando ciertas críticas a la dirección federal -por ejemplo respecto a la financiación autonómica- es el secretario general en Castilla y León Soria Carlos Martínez, el que fuera alcalde de Soria casi dos décadas hasta abril de este año. Sin embargo, llega en una posición complicada después del reciente registro en el consistorio y la detención de una de las concejalas.

Martínez ha circunscrito la investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria en la persona de una "ya exconcejal", Yolanda Santos, a la que se apartó del partido. "Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos objeto ni investigación ni de acusación alguna", ha aseverado en una rueda de prensa, en la que ha defendido también su "honorabilidad" como alcalde.

La defensa de Illa y los ministros

En todo caso, Sánchez cuenta con amplia mayoría de fieles y en Ferraz esperan una defensa generalizada de su labor, encabezada por el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Así, un ministro con asiento en el Comité rebaja las expectativas y piensa que no habrá demasiado debate porque los críticos suelen hablar más fuera que dentro de los órganos internos. En todo caso, asegura que está preparado para contestar y defender a Sánchez si fuera necesario.

Además el Comité espera aprobar el calendario de elecciones primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 en el que cada territorio puede elegir la fecha entre tres opciones: julio, septiembre o noviembre.

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