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"No concibo la agricultura intensiva sin los fungicidas": una científica advierte de la importancia de los productos fitosanitarios en la agricultura

Dolores Fernández reconocía a Equipo de Investigación que si no se hace uso de estos productos "las pérdidas serían del 80%". "¿Cómo vamos a abastecer a la población mundial con estas pérdidas?", se preguntaba.

"No concibo la agricultura intensiva sin los fungicidas": una científica advierte de la importancia de los productos fitosanitarios en la agricultura

¿Llegan los pesticidas hasta las frutas y verduras que consumimos día a día? Equipo de investigación ponía nombre a los alimentos que más pesticidas contienen en un programa de 2021, en el que respondía a preguntas clave: ¿Hasta qué punto son los pesticidas dañinos para nuestra salud? ¿Es posible producir sin usarlos?

En referencia a esto, el programa constata que los agricultores contratan a científicas como Dolores Fernández para analizar la eficacia de los pesticidas en los cultivos. "No concibo la agricultura intensiva sin los fungicidas ni ningún producto fitosanitario", confesaba entonces.

Esta científica explicaba que el tratamiento de los pesticidas en la agricultura intensiva es tan imprescindible como lo es que las personas "recurran a un experto cuando caen enfermas y no se curan realizando una serie de métodos en casa".

Dolores Fernández señalaba que, en condiciones normales, las plagas y las enfermedades en plantas producen unas pérdidas del 40%. Sin embargo, sin la utilización de los fungicidas o los productos fitosanitarios, las pérdidas serían del 80%. "¿Cómo vamos a abastecer a la población mundial con estas pérdidas?", preguntaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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