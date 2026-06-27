"Producimos un 60% más de lo que necesitamos para alimentar a la humanidad": el análisis de un experto sobre la agricultura sin pesticidas

José Esquinas, que trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) , destacaba en 2021 que pese a que se producen más alimentos de los necesarios hay "millones de hambrientos".

La agricultura sin pesticidas es posible o, por lo menos, así lo defendía en 2021 José Esquinas, ingeniero agrónomo y científico de la FAO. Este científico lleva toda su vida investigando cuál es la mejor manera de alimentar al mundo y está convencido de que este modelo es factible. "Según datos de la FAO, producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos para alimentar a la humanidad", destacaba a Equipo de Investigación en 2021.

Esquinas lamentaba entonces que hay "millones de hambrientos" y miles de personas que mueren de hambre, una situación que se debe a que "una tercera parte de la producción mundial se pierde en el camino o se tira a la basura".

El ingeniero ponía de ejemplo cómo dos camiones chocaron en la carretera. "Uno de ellos venia de Holanda a España y el otro iba de España a Holanda. Al chocar, se descubrió que ambos llevaban tomates", señalaba. Al preguntarle a un amigo economista si esto era rentable, este le explicó que era muy bueno porque "cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB".

Una respuesta que le llevó a una reflexión. "Estamos metidos en una sociedad productivista en la que el objetivo es producir más y más barato. Si lo miramos así, no estamos en una buena dirección", aseguraba Esquinas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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