España se impone a una dura Uruguay y se clasifica como primera de grupo

'La Roja' venció gracias a un gol de Baena ante una selección 'charrúa' muy agresiva que, sin ideas al atacar, intentó interrupir el juego de España con continuas faltas.

España ha cumplido. La selección comandada por Luis de La Fuente se ha clasificado como primera del grupo H. Ante Uruguay, el rival más duro de la primera fase, 'La Roja' se ha impuesto por 1-0.

Todo en un encuentro marcado por un jugada surrealista con la que España tomó ventaja. Cerca del descanso, Llorente puso un centro que, a priori, no parecía poder llegar a buen puerto. Con Oyarzábal fuera del campo momentáneamente por previas dolencias físicas, España carecía de referencia en ataque.

Baena era el único que ocupaba el área. Ante la presencia de hasta cinco defensas charrúas, la jugada no prometía mucho. Aún así, el jugador del Atlético de Madrid creyó en sus posibilidades. Baena controló completamente rodeador de jugadores de Uruguay y disparó rápido.

Su remate fue dirección portería pero muy centrado. Fue entonces cuando Muslera, guardameta charrúa, puso de su parte para que España se adelantara. Un error muy grosero del ex del Galatasaray terminó con Baena celebrando su primer gol en el Mundial. Fue el mejor de España y del partido. Muslera, al descanso, sería sustituido.

Durante la segunda mitad, el encuentro siguió el mismo curso. Aburrido y constantemente interrumpido. España no conseguía desplegar su juego. Lamine no estuvo del todo inspirado, aunque generó acciones de mucho peligro. Pedri y Rodri se sintieron incómodos a la hora de generar juego.

Las más claras de 'La Roja', un remate en semifallo de Dani Olmo tras un gran pase de Yamal. El mediapunta de Terrassa no contactó bien con el balón. Más tarde, Ferrán Torres, tras una gran acción individual erró un uno para uno. Su disparo se estrelló en el travesaño. Uruguay amenazó con disparos lejanos los últimos minutos pero Unai Simón resolvió la situación de manera sólida.

España debe mejorar

Sabiendo que Uruguay era el oponente más difícil y que España pasa como primera de su grupo, la conclusión es evidente. 'La Roja' debe mejorar de cara a las fases eliminatorias. Los resultados en estos primeros partidos no han sido malos pero las sensaciones que transmite España no son las mejores.

Argelia y Austria son las grandes candidatas para enfrentarse a 'la Roja' el próximo jueves a las 21:00h de la noche. Cabo Verde, la 'cenicienta' del grupo, acompañará a España a dieciseisavos. Una clasificación absolutamente histórica.

La lamentable imagen de Uruguay

La selección charrúa, que venía de una dura crisis interna, mostró una imagen muy pobre. Más allá de no mostrar iniciativa por ganar un partido que les hubiera clasificado, los jugadores de Uruguay dejaron continuas duras faltas y entradas.

Canoglio acabó expulsado y De La Cruz pudo ver otra roja por una fea patada a Nico Williams. Sin duda, una imagen muy impropia de una bicampeona del mundo que se despide del Mundial de manera más que merecida.