Equipo de Investigación habló en 2019 con dos jóvenes víctimas de 'El Chicle', quienes describieron su 'modus operandi': "Él pasó varias veces por delante de un bar", recuerda, tras lo que señala que se dio cuenta de que la persona que les había atacado era 'El Chicle' "después de que saliera su foto (en los medios)". "Al momento supe que era él. Creo que su objetivo principal era que subiéramos a su coche y después sabe dios qué iba a hacer", expresa la joven, a lo que la otra añade: "Estoy segura de que si llegamos a ir una u otra solas, probablemente no estuviésemos aquí; estaba buscando una víctima".

Tan solo 24 horas después, la noche de Navidad, 'El Chicle' vuelve a intentarlo. Esta vez elige la calle de al lado. "Eran solo las 22:30, a esa hora en Navidad la mayoría de la gente está metida en la casa. Era una zona de poca iluminación. Salí de casa e iba con el móvil, contestando WhatsApps. Al llegar a la esquina de la calle justo había un coche gris con la puerta abierta. Ahí me agarró, me dijo que quería el móvil. Me agarró y me metió un cuchillo. Me dijo que le diera el móvil, le contesté que no, que le daba dinero, que le daba 20 euros que tenía en la cartera. Él me contestó que no, que le diera el móvil y que subiera al coche", declara una víctima de 'El Chicle'-

En ese momento, la joven se dio cuenta de que el asesino de Diana Quer "había abierto el maletero". "Me empujó al maletero y caí hacia atrás. Solo pensaba que tenía que salir de ahí porque si cerraba el maletero, no salía más. Entonces vinieron dos testigos, dos chavales y les pedí ayuda, les dije que me quería secuestrar", recuerda la víctima, tras lo que 'El Chicle' "se metió en el coche y se dio a la fuga".

Tras poner una denuncia ante la Guardia Civil, la joven llamó a su madre, quien contó a Equipo de Investigación que su hija la llamó "a las 3:00 horas" y le explicó lo que había pasado. "Me dijo que venía del hospital, y que había ido al cuartel a poner la denuncia", señala la madre de la víctima, tras lo que indica que, en el cuartel, su hija describió a la persona que la había atacado. "Dijo cómo era su cara, y su aspecto es peculiar porque tiene unos dientes saltones. Le pusieron las fotos y ella dijo inmediatamente que era él. Después fue cuando dije que tenía que haber cámaras en la zona", comenta la madre.

Así, la Guardia Civil consigue una prueba decisiva para incriminar a 'El Chicle'. Su vehículo es grabado mientras se acerca a la joven, un detalle que se le ha escapado al asesino de Diana Quer. La Guardia Civil ya tiene una prueba clave, pero necesita más tiempo. Sin embargo, una llamada a 'La Voz de Galicia' precipita todos los planes.

"Usted publica que más de 30 agentes de la UCO llegan a Galicia por avances en el caso Diana Quer. Su artículo precipitó la detención de 'El Chicle'", le dice una repotera de Equipo de Investigación a Javier Romero, periodista de 'La Voz de Galicia', a lo que este responde: "Lo que publicamos es ese desembarco de más de 30 agentes y lo relacionamos con el hecho. Decimos que quien ya era único sospechoso sería el mismo que cometió el intento de rapto el día 25 en Boiro. Él, sabiéndose vigilado no tuvo reparo en actuar. La Guardia Civil quería varios días y nosotros teníamos la información, habíamos visto lo que pasó y decidimos publicarla", indica Romero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.