La pesadilla de un propietario que alquilaba su vivienda y se convirtió en un piso turístico ilegal que se anuncia en Booking

"En ningún caso, podía convertirlo en piso turístico ni alquilarlo por habitaciones", contaba en 2024 Josep Matías a Equipo de Investigación.

En 2024, más del 20% de los alojamientos ofertados en Booking eran apartamentos turísticos, aunque en ocasiones ni siquiera sus propios propietarios eran conscientes de ello. Este fue el caso de Josep Matías, propietario de una vivienda que él mismo reformó en 2021 y que alquiló a un ciudadano sueco en Barcelona.

Su inquilino decidió convertir el piso en un alquiler turístico y, evidentemente, ilegal. "En ningún caso, podía convertirlo en piso turístico ni alquilarlo por habitaciones", especificaba entonces Matías.

Según recogía Equipo de Investigación, al inquilino le daba igual. Tan solo dos meses después del arrendamiento comenzó la pesadilla. "Ha convertido mi piso en una pensión ilegal que se anuncia en Booking", denunciaba el propietario, que se enteró gracias a una vecina que le advirtió de que en su piso estaban entrando gente con maletas continuamente. El programa comprobó, además, que el anuncio seguía activo en la plataforma de reservas online.

Matías se vio en la obligación de contratar a un detective para conseguir imágenes de cómo el inquilino lo alquilaba de forma ilegal. "Así tenemos una prueba pericial", afirmaba y explicaba que, a pesar de que ha solicitado a Booking su retirada, la plataforma ha hecho caso omiso. "Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", agregaba. El hombre no recibió ninguna respuesta de la plataforma.

Como una historia al revés, el propio Ayuntamiento de Barcelona le denunció por ser el "propietario responsable". "Yo simplemente aluciné", contaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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