La inversión de 75.000 euros del dueño de un hostal de Peñíscola para adaptarse a Booking: "Nos presionan muchísimo"

José Vizcarro, propietario de la pensión Chiqui, decidió reformar su negocio en base a los consejos de la pataforma. "De las siete reservas que tenemos, cinco son de ellos", reconocía a Equipo de Investigación en 2024.

Booking se ha convertido en un gigante imparable donde propietarios hoteleros no dejan de anunciarse desde su nacimiento en 1996. En 2024, aproximadamente el 75% de las de alojamientos vacacionales podían llegar a través de de la plataforma.

Porque Booking da mucha visibilidad a los alojamientos y gracias a ella clientes de todo el mundo pueden reservar en pequeños hostales. Este es el caso de la Pensión Chiqui, en Peñíscola (Castellón), abierta desde el año 1992. "De las siete reservas que tenemos, cinco son de Booking", contaba su propietario a Equipo de Investigación en un especial de 2024 que desgranaba los pros y los contras para los hoteleros de trabajar con este tipo de aplicaciones.

"Nos presionan muchísimo y las opiniones son muy importantes", decía. Es por eso que, para seguir con los consejos que le dan desde la plataforma, ha invertido 75.000 euros en hacer reformas. "Antes de Booking teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido, ahora tenemos baños en cada habitación", señalaba.

"Si no estás con ellos, te mueres", aseguraba mientras mostraba las mejoras que ha implementado en su negocio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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