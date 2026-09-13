Picaduras de chinches e incluso visitas al hospital: la dueña del 'hostal de los horrores' huye a la carrera de Equipo de Investigación

El programa de Glòria Serra se adentraba en 2023 en el problema de la vivienda con un especial en el que daba a conocer algunos de los alojamientos y pisos más horribles en alquiler.

El acceso a la vivienda ya es imposible, aunque está problemática viene de lejos y ha ido en aumento a pasos agigantados. Sobre todo en las principales ciudades españolas como Madrid o Barcelona. Los recién llegados a las capitales pueden recalar en sitios que finalmente se convierten en un auténtico infierno. Equipo de Investigación ya se adentraba en 2023 en el problema de la vivienda con un especial en el que daba a conocer algunos de los alojamientos y pisos más horribles en alquiler.

Entre ellos se econtraba el 'hostal de los horrores'. Los clientes habían llegado a denunciar tener "el cuerpo lleno de picaduras" de chinches, algunos incluso tuvieron que acudir al hospital. Los insectos no solo estaban en las colchas, también campaban sus anchas por el suelo de la vivienda.

Equipo de Investigación acudía en diferentes días a dos de las tres viviendas que una mujer de origen chino ofrecía como alojamiento en Madrid. En las mismas alquilaba literas. La Policía había estado en uno de estos pisos tras las denuncias de algunos inquilinos, que aseguraban que el piso se encontraban en condiciones de insalubridad.

En su periplo por hablar con la dueña, la recepcionista de uno de estos pisos se negaba a dar información. Tampoco la Policía Municipal, que acudía a otro de ellos donde hacía una inspección que duraba más de una hora.

En un momento dado en el que aparecía la propietaria, la mujer huía despavorida y a la carrera ante la presencia de los periodistas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.