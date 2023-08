César Román, ampliamente conocido como el 'rey del cachopo', recibió una sentencia de 15 años de prisión el pasado junio debido al homicidio de su pareja Heidi Paz. Equipo de Investigación centró su atención en él en un episodio de 2018 que laSexta ha emitido ente este viernes.

El 'rey del cachopo' se inscribió en el instituto del vecindario madrileño siendo ya padre de un niño. En 1996, surgió en un recorte periodístico en el cual se mencionaba que asistía a clases con compañeros de 14 años y se le consideraba un líder entre los estudiantes.

Aunque no destacaba como estudiante ejemplar, logró convertirse en secretario general de un sindicato de estudiantes afiliado al partido de ultraderecha Falange Española.

Jorge Garrido, vicesecretario de la Falange Española de las Jons, habló sobre esto en Equipo de Investigación: "César Román ejercía como secretario general del sindicato de educación secundaria, la organización sindical falangista encargada de la actividad sindical de los estudiantes de bachillerato".

"No tengo constancia de que haya cursado estudios universitarios, una cosa es tener formación académica y otra es ser inteligente o no. Él no carece de inteligencia, aunque en ocasiones le ha faltado sentido de la realidad para comprender los límites", añadió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.