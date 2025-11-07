Las palabras de unos de los principales inversores de Paco 'el Bueno': "Era el número uno de España"

En palabras a Equipo de Investigación, estos inversores afirman que veían en Francisco "como familia". "Hemos ido a Sevilla, a Jerez, a Madrid... siempre pagaba, nunca quería que pagáramos nosotros", han expuesto.

Francisco Gutiérrez está en prisión preventiva a la espera de ser juzgado por un delito de presunta estafa. Conocido en Vélez-Málaga como Paco 'el Bueno', el gestor se ganó la confianza de muchos y de muchas que le veían como alguien que era "más que un amigo". "Como familia, una buena persona", cuentan sobre él unos de sus principales inversores.

"Se daba a querer porque se le veía formal. Era un inversor... el número uno de España. Tenía limpiadoras, clases particulares para las niñas... de todo", han comentado en Equipo de Investigación.

Porque con ellos Paco ha ido a sitios como "Sevilla, Jerez y Madrid". Porque, afirman, "nunca quería" que pagaran ellos. "Esta foto es comiendo en el De María", cuentan.

Y más aún. "Hemos estado en el fútbol, en el Bernabéu", cuentan sobre las actividades que hacían con el gestor.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

