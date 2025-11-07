Las palabras de un inversor de los pisos de Paco 'el Bueno': "Nos enteramos de que vendía propiedades de otras personas"

Uno de los afectados por los pisos de Paco 'el Bueno' ha confirmado en Equipo de Investigación que llegó a darle una señal de 10.000 euros en efectivo. "Hay quien lo ha pagado por completo", ha señalado.

Equipo de Investigación se ha puesto en contacto con uno de los afectados de Paco 'el Bueno'. Con alguien que invirtió en esos pisos que ofertaba el gestor. "Me hace darle una señal en efectivo para asegurarme de que ese piso iba a ser mío. Imprimió un documento con mi nombre y con mi apellido, con el importe aportado como recibo de resguardo", ha explicado.

Afirma que la señal es de 10.000 euros: "Correcto. Y me dijo que me lo vendía por 100.000 con plaza de aparcamiento. Era una oferta muy atractiva, que solo ofrecía a quienes ya éramos clientes".

"No llegamos a ver el piso. Quedamos en que él lo adquiría y cuando tuviera las llaves ya lo veríamos. Después de mucho tiempo nos consiguió la llave. Luego nos enteramos de que las propiedades que vendía eran de otros", ha comentado.

Y prosigue: "La inversión no existía. Se había ofrecido a la vez a otro. A cada uno, por un precio diferente. Hay quien la ha pagado por completo".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

