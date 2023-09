Tres patrullas de la Policía local se dirigían al principal acceso a Puerto Serrano, en Cádiz, para montar un control en busca de "marihuana o cocaína", señalaba un agente a Equipo de Investigación, en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Sin esperarlo, aparecía el padre de 'El Patrón' al que la reportera del programa le preguntaba por su hijo. "Está estupendamente, es igual que otro cualquiera. ¿Cuánta gente no hay que hace lo que ha hecho mi hijo?", justificaba.

Esta también se interesaba por el hallazgo en su casa de dinero en efectivo y este replicaba: "No tengo por qué meter el dinero en el banco". Pero, tras terminar los policías el registro de su coche, este se dirigía a la periodista: "Tiene una cara de meterse un pedazo de rayas... no veas el enganche que tiene que tener. Cuando me veas te aviso y te vendo algo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.