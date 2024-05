Luis Miguel Rodríguez, también conocido como el 'rey de la chatarra', es propietario de Desguaces la Torre, el desguace más grande del mundo. Aunque se hizo popular por otros asuntos: enamorar a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta de Franco, cuando Hacienda comenzó a investigarle por una deuda que alcanzaría los 22 millones de euros; y a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, en el momento que el desguace está a punto de declararse en concurso de acreedores.

Luis Miguel Rodríguez llega a acumular 44 millones de deudas, pero nada frena al empresario. "Vamos a hacer el circuito de Kart más grande del mundo", asegura a Equipo de Investigación, pero todavía no ha comenzado con su nuevo proyecto porque no tiene la licencia. "Por eso no he empezado", afirma, porque "ya vale con un escarmiento": "No todos los días vamos a estar igual", dice.