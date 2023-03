Quienes forman parte de 'El Yunque' no pueden reconocerlo en público, ni tan siquiera pueden hablar de él. Esta sociedad secreta ultracatólica lleva años utilizando a la derecha para influir en la política española.

¿Quién está detrás? ¿Cuál es su origen? Equipo de Investigación trató de responder a estas y otras preguntas en un programa de 2017.

Santiago Morata, historiador, hace referencia a un informe reservado en el que se habla de 'El Yunque' como sociedad infiltrada en asociaciones cristianas que usa como "tapaderas": "Utiliza artilugios para engañar a la gente buena, gente que está dispuesta a actuar en la vida social, a darse a los demás".

'El Yunque', sociedad secreta desde sus inicios

Luis Santamaría, sacerdote, explica que 'El Yunque' nace en México en los años 50 como una reacción a un ambiente muy anticatólico. Un joven universitario estudiante de ingeniería es el que forma esta asociación como sociedad secreta desde sus inicios.

Álvaro Delgado, periodista mexicano, es el primero en destapar a la organización. Su investigación se convierte en un libro reconocido con el 'Premio Nacional de Periodismo'.

"'El Yunque' es una organización con un objetivo: instaurar el reino de Dios sobre la tierra por la vía de la participación política", afirma.

En este sentido, el periodista añade que "nació para oponerse a la conspiración de judíos, masones y comunistas en la década de los años 30 y luego es en los 50 cuando propiamente aparece esta organización de extrema derecha y de carácter secreto".

Así es la ceremonia de ingreso en 'El Yunque'

El proceso de captación de 'El Yunque' tiene dos fases diferenciadas. En la primera se da un "acercamiento" en el que se proponen "pruebas de obediencia" y que culmina con la prueba definitiva. Luego llega la fase de "afiliación" y, por último, la ceremonia de ingreso con juramento incluido.

"Me citan en un lugar concreto, tengo que ir con traje oscuro, camisa blanca, pantalón negro, zapatos negros y corbata negra. Ese es el uniforme de 'El Yunque'", recuerda un antiguo miembro de la sociedad secreta.

"Me meten en una habitación en la que todo está en penumbra. Hay una mesa y en la mesa dos velas encendidas. Hay tres estandartes en la pared, uno de 'El Yunque', otro de España y otro de El Vaticano [...] en un yunque pequeño había un símbolo, el de la organización. Es una especie de Y con un palo transversal en la parte inferior y un círculo que lo rodea todo", añade.

El antiguo miembro detalla cómo después empiezan a hablar sobre la organización, de sus orígenes y de lo que pretende: "Luego entra la persona que me ha llamado y dice: 'Dios, patria, Yunque. Vamos a recibir a un nuevo compañero en este grupo' y te ponen una especie de apodo".

Según el sacerdote Luis Santamaría todo es "para autolegitimarse" y para "que tenga apariencia católica, algo que hace un daño a la conciencia grandísimo".

Un constructor mexicano que ya está fuera de la organización accede a recibir a Equipo de Investigación y confirma las prácticas denunciadas por los exmiembros españoles.

"La habitación oscura emula las tinieblas del mundo y la vela representa la luz que ilumina. La persona que presta juramento debe dar un paso al frente y decir: 'Tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Dios, Patria, Yunque'", recuerda el constructor.

'El Yunque' se sustenta sobre tres pilares: la reserva, la obediencia y la entrega, según relatan sus antiguos miembros. "La organización es más importante que cualquier otra cosa", indica uno de ellos.

Este viernes, a partir de las 21:30 horas, laSexta Columna deja al descubierto todos los secretos de la organización.