El origen del caso de Paco 'el Bueno': "Un Guardia Civil me consultó sobre una cantidad de dinero que entregó a un inversor"

Marta Fuentes ha desvelado en Equipo de Investigación que el agente estaba teniendo problemas para recuperar su inversión. "Tanto el contacto con este señor como la devolución del dinero estaba siendo complicada", ha compartido.

Marta Fuentes, abogada de los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno', ha compartido en Equipo de Investigación cómo se originó el caso contra el gestor, actualmente en prisión provisional a la espera de juicio por un delito de presunta estafa.

"A primeros de julio de 2025 uno de mis clientes, que es Guardia Civil, me llamó para consultarme sobre una cantidad que había entregado a un inversor. Veía que pasaba el tiempo y que necesitaba el dinero, pero que tanto el contacto con este señor como la devolución del dinero estaba siendo complicada", ha explicado.

A partir de ahí, el resto: "A raíz de ese primer contacto se crea un grupo de Whatsapp para tratar de compartir los documentos que relacionaran esas inversiones que se han hecho y que no podían recuperarse"

"El grupo creció de forma exponencial e inesperada. En menos de 10 días había más de 100 personas", ha concluido.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

