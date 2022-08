El 16 de agosto de 2017 asesinan a puñaladas a Antonio Navarro en el garaje de su casa en Valencia justo cuando va a coger el coche. Equipo de Investigación analizó las claves del crimen en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Cuando apenas habían transcurrido 16 horas del crimen, la Policía llama a declarar a la viuda de Antonio Navarro, María Jesús Moreno, conocida como Maje.

Ante los agentes, la joven asegura que su marido es una persona temperamental: "Tenía un carácter fuerte y, conociéndole, si se hubiera encontrado con alguien que estuviera robando, o haciendo algo, se habría enfrentado. Estoy segura".

Teresa Domínguez, periodista de Levante-EMV, relata que "Maje hace una declaración muy peculiar" con la que "intenta conducir el pensamiento de los investigadores hacia dos puntos: habían hecho una reforma en casa y su marido tenía problemas con los pintores (habían desaparecido 1.500 euros) e insinúa que tenía una relación con una compañera de trabajo".

No obstante, justo a continuación la Policía toma declaración a su mejor amiga y ahí empiezan las contradicciones. "En esa declaración cuenta que existe un hombre con el que Maje inicia una relación y que ella estaba muy enamorada", indica Teresa Domínguez.

Cuando su mejor amiga revela que es infiel, Maje pide volver a declarar y la Policía se traslada hasta la casa familiar en Novelda.

"Hubo algunas cosas que no conté por vergüenza. Después de casarnos, Antonio se volvió muy controlador y alguna vez me preguntó si quería separarme. Me dijo que, si me separaba, saldría perdiendo yo porque él puso 90.000 euros para comprar el piso y yo 15.000. El resto que puse nos lo gastamos en reformas y gastos de notaría. El 20 de mayo salí de fiesta con una amiga y conocimos a dos chicos. Yo empecé una relación con uno de ellos", indicó a los agentes.

Maje confirma a la Policía que no tiene un amante, sino dos: un fisioterapeuta y un joven publicista. En ese momento, se convierte en la principal sospechosa del asesinato de Antonio.

"Las infidelidades no están tipificadas en el Código Penal, las infidelidades pueden ser un indicador en los delitos de sangre, es muy frecuente que se produzcan estados pasionales, estados emocionales intensos, situaciones de arrebato, de celos, que pueden, en algunos casos, desencadenar en un delito de sangre, en un homicidio, en un asesinato", explica Vicente Martínez, comisario de la Brigada de la Policía Judicial.

Maje y su amante Salva fueron condenados a 22 y 17 años de prisión respectivamente por el asesinato de Antonio Navarro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.