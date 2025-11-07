"Me ofreció invertir con él, pero no caí": la advertencia de una Policía Local sobre Paco 'el Bueno'

La agente, en Equipo de Investigación, ha confirmado que el gestor le ofreció invertir con él. "Tengo más capacidad para decidir y eso no era para mí. Conozco a gente de mi entorno que sí lo hizo", ha dicho.

"No era para mí"

Equipo de Investigación ha hablado con una Policía Local al que Paco 'el Bueno' ofreció invertir. El agente, en sus palabras, afirma que el gestor "era muy conocido y una persona afable y cercana".

"Te daba confianza, y la gente hablaba bien de él", ha expresado sobre la figura Francisco, en prisión preventiva a la espera de juicio por un delito de presunta estafa.

A ella también le ofreció invertir: "Sí, sí. Pero no caí, no caí. Tengo más capacidad para decidir que las cosas que ofrecía no... Es decir, el millón a euro no existe. Eso no era para mí".

"Conozco a gente de mi entorno que sí. Sí, ha hecho mucho daño", ha concluido.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

