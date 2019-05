Un youtuber exvegano denuncia haber recibido "amenazas de muerte" por parte de los 'veggies': "No toleran las opiniones de los demás"

Exveganos cuentan en Youtube su experiencia tras eliminar la carne de sus dietas: "Estuve dos años bajo tratamiento con antidepresivos y con ansiolíticos", afirma uno de ellos en el canal 'Me enfermé por ser vegano'.

Otro abandonó el veganismo a los cinco meses. Ahora es un famoso youtuber especializado en reventar actos organizados por 'veggies'. En su canal, cada semana entrevista a un vegano arrepentido desde hace más de tres años.

"Prefiero no decir mi nombre porque los veganos me han amenazado varias veces, incluso he recibido amenazas de muerte", asegura. En este sentido, el youtuber denuncia que "ellos no toleran las opiniones de los demás y no quieren oír que podrían estar equivocados".

Cuenta que dejó de ser vegano porque se dio cuenta de que "estaba enfermo y cansado".