Al otro lado del Atlántico, Luis Alfonso de Borbón tiene un grave problema relacionado con la quiebra del banco que dirige. El Banco Occidental de Descuento (BOD) está en Venezuela, y acaba de ser intervenido. Equipo de Investigación ha hablado con uno de los inversores afectados: su padre abrió una cuenta en dicho banco.

"Yo le había advertido porque no me daba buena espina abrir una cuenta aquí. Un buen día llegó a la casa y me dijo: abrí la cuenta. Me dijo: 'Me reuní con el Príncipe'. El príncipe es Luis Alfonso de Borbón. Se hace llamar aquí 'el Príncipe'. Que alguien de la familia Borbón esté involucrado a mi padre le dio mucha confianza".

No resulta ser poco el dinero que el inversor afectado y su familia han perdido: "Son varios años de trabajo, de los ahorros de mis padres. Nos hemos visto forzados a endeudarnos. Desde diciembre de 2017 no se puede disponer de esos fondos libremente ni siquiera a través de una tarjeta de crédito". No es el único que se siente estafado.

Ya se han presentado 500 denuncias. Reclaman más de 50 millones de euros al banco propiedad del suegro de Luis Alfonso. Los afectados también se manifiestan en las redes sociales, pero no obtienen respuesta. Se sienten ofendidos y agraviados cuando ven la vida de la que disfruta Luis Alfonso de Borbón: disfruta en familia de un partido de polo en Sotogrande.