Tras la pista de 'Claudia', la mayor anfitriona de Airbnb de Madrid: gestiona 200 pisos turísticos

En Madrid hay 31 usuarios que tienen más de 1.300 pisos en Airbnb. 'Claudia' es el nombre que figura como la mayor anfitriona de Madrid, con 220 anuncios de pisos turísticos, pero en su información personal solo aparece una oficina. Tras preguntar a la empresa por la supuesta propietaria se niegan a contestar.

Días después de la grabación, la foto de 'Claudia' desaparece de su perfil de Airbnb: ahora se anuncian como 'Friendly and rentals', una subempresa del grupo hotelero 'Worldwide Witham'.

'Worldwide Witham' tiene una facturación superior a 3.400 millones de euros, fue adquirida por 'Platinum', una entidad de Tom Gores, un gran magnate americano dueño de un equipo de la NBA, que además es el gran anfitrión de Airbnb en Madrid.

En la capital se produce un caso único en el mundo: un solo barrio concentra el 60% de los pisos turísticos de Madrid. Por eso el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial para regular el hospedaje que consiste en dividir la capital en cuatro anillos, todos con algo en común: se prohíben los edificios dedicados exclusivamente a pisos turísticos. El Ayuntamiento ya ha comenzado las inspecciones y en ocho meses ha abierto más de 500 expedientes y ha cerrado 170 apartamentos ilegales.

Alberto es el propietario de cinco apartamentos en la zona más restrictiva de Madrid. Asegura que se tuvo que "reinventar profesionalmente" porque su negocio no funcionaba y, tras alquilar mas de diez años un apartamento a un particular, decidió comenzar a arrendarlo para turistas: "El ultimo alquiler eran 850 o por ahí no llegaba a 900 euros, y ahora podemos llegara unos 1.800 o 1.900 euros al mes de media".

Sobre la prohibición del Ayuntamiento, Alberto asegura que es "una prohibición encubierta" y advierte de que luchará hasta el final: "Hasta que un juzgado no me diga que tengo que dejar de hacer esta actividad pues yo lo siento".

Una de las nuevas medidas del plan de hospedaje será no poder alquilar más de 90 días al año. Aunque el edil asegura que se trata de "atomizar" y no concentrar la actividad turística en el centro.

Jose Manuel Calvo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid de ha explicado que, para evitar que el problema se extienda a otros barrios, el plan deberá ser revisado de forma habitual. Aun así, la plataforma turística Airbnb ha iniciado una campaña de protestas y ha manifestado su descontento tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad.

Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha desmontado los argumentos de la plataforma, y ha asegurado que Airbnb "miente" cuando afirma que los pisos se alquilan de media 70 días al año, ya que "la tendencia general es que un piso en Airbnb se alquile los 365 días porque es un mercado comercial": "Es un dato ficticio, no es un dato real, es propaganda".

El portavoz ha asegurado que el gigante empresarial también miente cuando asegura que un 11% de familias han evitado un desahucio por alquilar su piso en Airbnb: "son una minoría", concluye.

