Una jueza denunció el calvario que supuso el ser parte de una gran mentira: el bulo 'Bar España'. Se trata de la mayor 'fake news' fabricada en nuestro país, una trama en la que esta mujer fue una de sus víctimas.

Su testimonio fue el origen de un juicio histórico, donde denunciaba sufrir "crisis de ansiedad" al ser señalada como una jueza "pederasta, asesina y prevaricadora".

"No me atrevo a tocar a ningún niño que no sea miembro de mi familia o hijo de amigos míos", decía entonces. En Equipo de Investigación, contamos todas las claves del mayor bulo de la historia de nuestro país.