Equipo de Investigación localiza a José Navarro, el empresario que desató la guerra del pan al vender barras a 20 céntimos en la Comunidad Valenciana. Después de que uno de sus obradores fuera cerrado, el hombre se las tuvo que ingeniar para mantener la producción. Por ello, repartió la fabricación en varios obradores que intentaban ser discretos, pero el humo de las chimeneas desvelaba que ahí estaban trabajando.

Equipo de Investigación trató de hablar con él en un programa de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado, pero el hombre se negó a dar la cara. Sin embargo, su socio sí habló: aseguró que tenían previsto seguir creciendo en el sector. Además, afirmó que el gremio ya estaba mal "desde que los supermercados rompieron el mercado" y que, pese a vender las barras a 20 céntimos, ganan dinero.

El socio de José Navarro también indicó que utilizaban la misma harina "que siempre", que ellos la conseguían "un poco más barata" y también que los harineros les habían boicoteado.

El programa buscó respuestas en una harinera que suministraba a muchos de sus competidores. "A mí exactamente no me han pedido que no venda a José Navarro, pero no haría falta. Hacerlo sería tirar piedras a mi tejado y que se estropeara la venta de tantísimos años", afirmaba Amparo Navarro, empresaria.

Además, también añadió que los hornos tradicionales son quienes le dan de comer: "Esto es como el boom inmobiliario, pan para hoy y hambre para mañana. No es una guerra, están arrasando".

Equipo de Investigación recibió un mensaje anónimo con fotografías que muestran sacos sin nombre en los que se ve la harina que usa José Navarro para hacer su pan barato. El secreto que intenta desvelar la competencia y que el panadero guarda cautelosamente.

Por otro lado, el programa grabó la prueba definitiva de la actividad ilegal de una panificadora de Ceuta. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.