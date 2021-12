Gloria Martínez desapareció sin rastro en 1992 pocas horas después de ingresar en una clínica privada en Alfás del Pi, Alicante, para curar un problema de insomnio, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.

Javier Martínez, periodista de Las Provincias, explicó las dos hipótesis sobre el caso. "Se contempló que fuera una huida, una desaparición voluntaria, y que luego la menor pudo haber sido raptada o agredida por alguien. Si hubiese muerto, el cadáver nunca apareció. La otra línea de investigación, o hipótesis, es que ella nunca salió de la clínica [...] sin embargo, no es fácil ocultar a un cadáver y es más complicado todavía engañar a los investigadores de la Guardia Civil", afirmó.

¿Pudo morir Gloria Martínez por un exceso de medicación? No hay cadáver, ni una sola prueba que lo confirme. No obstante, los padres sospechaban que no volverán a ver a su hija con vida. "Me siento muy impotente porque no puedo hacer nada, los de clínica, que recen, que mi hija aparezca viva", aseguraba la madre en televisión.

Equipo de Investigación descubrió que la psiquiatra que ordenó el ingreso de Gloria seguía ejerciendo, localizó su clínica en pleno centro de Alicante y esperó para hablar con ella.

"Ya dije todo lo que tenía que decir en el juzgado y no digo nada más", respondió la psiquiatra.

La Justicia condenó a la doctora a pagar 104.000 euros a los padres, culpó a su clínica de la pérdida de la menor y de trabajar sin licencia de hospital psiquiátrico, pero el caso se cerró sin responsables penales y sin que el piano de Gloria Martínez volviera a sonar en la casa familiar.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.