Según los Papeles de Pandora, la mayor parte del patrimonio del cantante se encuentra en Miami, residencia oficial de Julio Iglesias durante décadas. Para poder llegar hasta él, tenemos que desplazarnos a Indian Creek, una isla privada de tan solo 121 hectáreas unida al resto de la ciudad por un único puente. Es el barrio más seguro del mundo.

Nos desplazamos hasta la zona e intentamos hablar con los vecinos a la entrada de Indian Creek. Sin embargo, un policía se acerca y nos dice que no podemos grabar: "Es una propiedad privada; A menos que su merced esté invitada, no puede estar aquí", quien asegura que no ha visto a Julio Iglesias últimamente por la zona.