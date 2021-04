Volamos hasta la Comunidad que más pesticidas utiliza en sus cultivos. Canarias produce cada año más de 375 millones de kilos de plátanos. Sin embargo, los agricultores tienen que utilizar entre 30.000 y 50.000 litros de agua al día, ya que les han prohibido el uso de un potente pesticida.

En una de las plantaciones luchan ahora contra la plaga del "picudo negro de la platanera, un escarabajo que afecta a la zona baja de la planta y que va haciendo que la planta se quede sin raíz y, como consecuencia, termine marchitándose".

El clima tropical de Canarias multiplica las plagas: cada año se detectan seis nuevas. Sin embargo, la prohibición del pesticida y las malas condiciones climáticas ha afectado a su precio. En concreto, en los últimos dos años, el coste medio de venta al público del plátano de Canarias ha crecido un 92%. En un supermercado encontramos el kilo de plátanos a 3,25 euros, mientras que el kilo de bananas, con el pesticida prohibido en España, está a 1,29 euros el kilo.

Preguntamos a la patronal sobre el pesticida prohibido en Canarias y nos cuentan que se ha tomado esta decisión "seguramente porque las autoridades han contemplado que no garantizan su uso o no es suficientemente seguro, o el riesgo de su uso no compensa los beneficios de su utilización".