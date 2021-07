Equipo de Investigación busca por Marbella a Ciro Pérez, un hombre que presuntamente se dedica al alquiler de casas okupadas. Precisamente, encontramos al hombre en la puerta de una vivienda okupada, donde accede a que le entrevistemos. El hombre no se corta en reconocer que cuando ve una casa vacía, la abre y vende "la llave". "Para saber si una casa esta vacía, me meto en Internet en las inmobiliarias y voy al catastro, y ahí te dan los datos de si es un dueño, un particular, cuánto vale, si tiene cargas, te lo dan todo y tú pagas una tasa y ya", cuenta.

En lo referente al dinero que la gente paga por 'okupar' una de las casas que Ciro abre, este dice que "depende de si tiene agua, luz...", pero que el precio "por una llave ronda entre los 2.000 y los 2.500 euros". Y a la pregunta de si se ha beneficiado de la pandemia para okupar viviendas, el presunto cabecilla responde: "Yo no diría que me he beneficiado porque sería como querer decir que me he beneficiado de la desgracia que ha caído sobre el país, pero bueno, todo lo que sea de tu provecho...".