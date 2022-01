El 2 de diciembre de 2001 un vecino encontró el cadáver de Helena Jubany en un solar de Sabadell. La joven, de 27 años, solo llevaba puesta la ropa interior y presentaba extrañas quemaduras.

La teoría del suicidio se descartó porque la autopsia reveló que había ingerido una fuerte dosis de benzodiacepinas, algo que le habría dejado en un estado de sueño profundo, o en coma. En este estado, resulta imposible que Helena Jubany se desplazara por sí misma hasta la azotea, donde apareció el resto de su ropa doblada.

Un juzgado de Sabadell reabrió la investigación en mayo para que la Policía analizara el disco duro del ordenador de Helena Jubany en busca de pruebas para resolver el crimen. El juez ha citado a declarar como investigado al autor de un correo enviado a la víctima y ha pedido un informe caligráfico sobre varios anónimos que recibió.

Helena Jubany era una joven catalana amante de la cultura a la que le gustaba estar siempre rodeada de amigos. Una mujer feliz que nunca se perdía un baile, ni una excursión a la montaña. Seis años ante de su muerte estudia periodismo y hace prácticas en una televisión local.

Equipo de Investigación se citó con uno de sus mejores amigos de la profesión, Miquel Spa, que explica que estuvo con ella el fin de semana antes de su muerte.

"Fuimos a hacer una ruta de senderismo por el Pirineo, ella era una persona siempre risueña, bromista, alegre, abierta... Te lo pasabas muy bien con ella, siempre estaba riendo", recuerda.

Además, Miquel Spa relata que "está cambiada, angustiada y cerrada; no quería hablar, no quería moverse del sofá". En este sentido, considera que "algo le atormentaba, como si alguien le estuviera persiguiendo, alguien tenía encima que no le dejaba vivir".

Su amigo también explica cómo Helena quiso desprenderse de "un ramo de flores secas envueltas en tela": "Ella nos dijo que eso no lo quería para nada, que le traía malos recuerdos, malos pensamientos".

En este sentido, su amigo sostiene que tal vez alguien le regaló esas flores, pero fuera una persona "a quien ella no quería a su lado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.