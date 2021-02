Margarita Barranco, psicóloga, escucha en este vídeo frases y teorías que defiende el gurú de la autoayuda español Laín García. El hombre defiende: "Todos los problemas de tu vida es porque un día te detuviste en este área en el que tienes problemas; si no, mira tu pasado y podrás tener referencias de por qué tienes este presente".

Sin embargo, Barranco afirma que "no es cierto que el pasado sea malo". "Todos tenemos pasados buenos y malos, pero ellos se encargan de reforzar mucho lo negativo para que lo positivo sea lo que va a venir a partir de ellos", señala.

Asimismo, García Calvo asegura que "la medicina cura, pero cura si tú quieres y en última instancia el que se cura eres tú, tú decides si estar enfermo o sano", algo con lo que la psicóloga no está de acuerdo. "Cuidado porque eso no es así. Hay ciertas enfermedades que si no pasas por ciertas medicinas, no las vas a curar", expresa.

En este sentido, Barranco recuerda que el gurú de la autoayuda "no es un profesional de la salud que sabe cómo le pueden repercutir ciertas situaciones o ciertas cosas que tú puedas darle a un paciente". "Utiliza muchas frases de la Biblia, hace una mezcla entre psicología, libros de autoayuda que pueda haber leído, cuestiones más espirituales, lo mete todo en una coctelera, lo mueve, y de ahí saca su teoría con lo que cree que puede funcionar", critica la psicóloga.