Equipo de Investigación se cita con una persona que dice conocer el funcionamiento de las tiendas de animales que importan cachorros del este. Ha trabajado en una de estas tiendas situadas en Toledo, pero no quiere revelar su identidad por miedo a ser reconocido: "Yo no me veía fuerte para seguir trabajando en esas circunstancias y decidí abandonarla". Asegura que cada mañana, al entrar, tenía que "dar una vuelta y comprobar que todos los perros estuvieran vivos".

"Los que estuvieran muertos tenías que meterlos en un saco de basura y a un congelador. Se pueden morir de cuatro a cinco perros diarios", ha proseguido, señalando que estos cachorros proceden habitualmente de países del este porque son muchísimo más baratos". En este sentido, asegura que en estos países "compras un perro por 20 o 30 euros y luego aquí se pueden vender por 1.300 o 1.600 euros".

Además, ha enseñado imágenes a Equipo de Investigación donde se pueden ver a dos chihuahuas: "Uno de ellos está agonizando, por no decir que ya está casi muerto". Esta persona ha afirmado haber puesto ya "en manos de las autoridades estos hechos prácticamente para ver si pueden hacer algo contra este tipo de empresas".