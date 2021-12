El panadero Javier Marca explicó en Equipo de Investigación en 2019 cuáles son las claves para reconocer un pan de calidad. En el programa, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado, Marca destacó que es fundamental fijarse en aspectos como la corteza o el peso del producto: "Los panes con exceso de levadura y aditivos son más ligeros, son casi espuma, no pesan. Además, un buen pan debe ser crujiente. Los panes malos también son crujientes, pero son mucho más finos".

El panadero comparó una de sus barras con otra comprada en una boutique para insistir en que, más allá del precio, hay que prestar atención a cuánto pesan. "El pan que no pesa nada y es ligero tiene mucha levadura, seguro. Se ve la diferencia en la textura, el color, el tostado, la densidad", subrayó Javier Marca. "Nuestro pan está cocido en un horno de piedra refractaria y el otro está cocido en un horno de aire", añadió.

En este sentido, Javier Marca denunció que "en España, el 98% de las panaderías no tiene un buen pan" y que "el fraude está a la orden del día, mucho más extendido de lo que parece porque hay gente que dice que usa harina ecológica y no la usa y dice que no utiliza levadura y no es así [...] se hace por negocio, márketing y rentabilidad".

Por otro lado, Equipo de Investigación destapó el engaño del pan de leña. Como recoge el vídeo que se incluye a continuación, el programa recorrió diferentes establecimientos donde anunciaban que tenían este producto, pero realmente no se había elaborado así.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.