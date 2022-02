La hermana de Antonio Anglés accedió a hablar con Equipo de Investigación en 2018, momento en el que dijo que tenía la "conciencia tranquila" porque ella no había cometido "ningún delito". "Todo fue muy rápido", afirmó, en referencia a lo que ocurrió el 27 de enero de 1993, día en el que se encontraron los cadáveres de las niñas de Alcàsser.

"Él atranca la puerta con un palo y me dice que le están buscando, que quieren que vuelva a la cárcel, que no abriéramos la puerta. Se le ocurrió lo de las sábanas y las tacamos a la cama, porque yo no podía sujetar su peso. Él no me propone hacer nada. Él lo hace, y lo único que me dice es que luego recoja las sábanas", aseguró. Así, la mujer contó a los reporteros que escuchó un "pum", como de que Anglés "había saltado", y después notó que "la sábana estaba más floja; ya no había peso".

"No me cuadra nada", respondió Evaristo Anta, teniente de la Guardia Civil, al escuchar el testimonio de la hermana de Antonio Anglés.

En ese momento, un periodista le comentó a la mujer que la Guardia Civil afirmaba que ese día tenían apostado un agente en la azotea y otro en el tejado. "No, es mentira. Yo cómo iba a imaginar que se iba a escapar de un cuarto piso. Él era muy escurridizo. Nadie lo vio y se escapó", afirmó la hermana del criminal fugado.

Sin embargo, el teniente de la Guardia Civil defendió que "eso no fue así". "La posibilidad existe, pero parece bastante improbable", señaló Evaristo Anta, a lo que añadió que la hermana de Anglés, "de alguna forma", estaba "justificando o escondiendo algo". "No entiendo muy bien qué", apostilló.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.