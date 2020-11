Equipo de Investigación ha conseguido el teléfono de Jordi, alias 'Lupín', y se pone en contacto con él para preguntarle por los delitos que le imputan: estafa, blanqueo y suplantación de identidad. "Yo de momento estoy en libertad, han querido ponerme como el más malo cuando no lo soy", contesta al periodista del programa, y añado: "Dijeron que yo mandaba sicarios a la gente. Yo no creo en la violencia en ninguna de sus clases".

'Lupín' también ha afirmado que no es el "único que había ahí", y no reconoce todos los hechos de los que le acusan: "Yo hasta que se me juzgue soy inocente. Actualmente están en 1.000, e irán quitando más". Además, niega haber ganado 300.000 euros en base a las estafas: "No lo reconozco en ningún caso. El dinero no está en ningún sitio porque no se ha producido ese fraude".