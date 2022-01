Equipo de Investigación analizó las claves del caso de Marta del Castillo cuando se cumplieron 10 años del crimen en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Un equipo del programa se trasladó hasta el barrio sevillano en el que creció la joven, donde ella sigue muy presente y tiene un parque con su nombre.

En el portal de la vivienda de la familia se pueden ver algunos mensajes de apoyo escritos en los ladrillos. En el interior de la casa familiar Eva, madre de Marta del Castillo recibe al programa para confesar cómo se encuentra.

"Sigue habiendo mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, sentimiento de frustración, de vacío. Quiero encontrar el cuerpo de mi hija y eso me daría paz, aunque no me quitaría nunca la pena", afirma.

"Cuando ves que no hay interés ninguno porque aparezca el cuerpo de mi hija, te vas haciendo preguntas. Cuando una persona confiesa un crimen, ¿por qué no va a decir dónde está el cuerpo para que su familia y sus padres puedan descansar? El cuerpo de mi hija iba a decir mucho más de lo que había dicho Miguel Carcaño", zanja.

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real.

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación habló con un antiguo compañero de celda de Miguel Carcaño, que mostró las cartas que le envió desde la cárcel. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuacíon.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.