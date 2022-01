Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, mandó hasta 44 cartas a su antiguo compañero de celda en el centro penitenciario de Sevilla II. Equipo de Investigación logró acceder a los textos en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Ángel Sánchez fue durante años preso de confianza de Miguel Carcaño. "Él siempre tenía que comer a mi lado durante tres años y medio. Con él en la celda me tiré 18 meses", recuerda en una conversación con Equipo de Investigación.

El antiguo compañero de Miguel Carcaño relata que el joven ha sido agredido en la cárcel: "Estuvo conmigo porque muchos presos no querían estar con él, no podía salir al polideportivo, ni a la piscina porque todo el mundo le tenía ganas por lo que había pasado con Marta del Castillo".

Además, Ángel Sánchez muestra parte de las 44 cartas que Miguel Carcaño le escribió desde la cárcel. "Estoy solo en la celda y se está muy bien, aunque como vivir contigo no hay nada. Es para volverse loco. Por aquí, todo como siempre. Tiempo al tiempo, no queda otra. Me apunté a la Cruz Roja, al curso de drogodependencia y de violencia de género, me lo ha dicho el juez de vigilancia. Por lo demás, va todo bien, más o menos, no como quisiera", aseguraba en una de sus cartas.

En otra carta, Carcaño afirmaba: "No me he olvidado de ti, pero mi ánimo me tiene un poco agotado y no tengo ganas de hacer nada de nada".

El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, se encuentra actualmente cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha, Ciudad Real.

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado Equipo de Investigación logra hablar con Francisco Javier Carcaño, que rompió su silencio en el programa. Puedes ver parte de su testimonio en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.