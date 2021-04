La tarde de un sábado transcurría tranquila en un bar de Ferrara, Italia, en el que el dueño jugaba a las cartas con un cliente. Sin embargo, en un momento dado, un hombre armado y vestido de militar, entró en el local. Era Igor el ruso, quien pidió el dinero de la caja. En este vídeo puedes ver las imágenes de la trifulca entre ambos que Maria Sirica, la mujer del dueño del bar, escuchó desde el piso de arriba.

Equipo de Investigación ha hablado con Sirica, quien relata cómo fue el terror que vivió aquel día en el que Igor el Ruso acabó asesinado a su marido. "Escuché un disparo y cogí la escoba, pero Igor me la quitó. Yo le pedía que me matase", cuenta la mujer, quien tras salir a la calle a pedir ayuda, entró en el bar y descubrió el cadáver de su marido.

María Sirica no olvida aquella pesadilla y expresa estar "mal" porque le falta Davide, su marido: "Por la noche, cuando no duermo, no puedo llamar a nadie porque estoy sola", lamenta.