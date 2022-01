Un vecino de Sabadell encontró el cadáver de Helena Jubany en un solar el 2 de diciembre de 2001. La joven, de 27 años, tenía extrañas quemaduras y únicamente llevaba puesta la ropa interior. El resto de las prendas las encontraron dobladas en la azotea. Equipo de Investigación recordó el caso en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

A pesar de que inicialmente podía parecer un suicidio, esta opción se descartó. La utopsia reveló que Helena Jubany había ingerido una gran dosis de benzodiacepinas, algo que le habría dejado en un estado de sueño profundo, o coma, y que le habría impedido desplazarse por su propio pie hasta la azotea.

Un juzgado de Sabadell reabrió la investigación en mayo para que la Policía analizara el disco duro del ordenador de Helena Jubany en busca de pruebas para resolver el crimen. El juez ha citado a declarar como investigado al autor de un correo enviado a la víctima y ha pedido un informe caligráfico sobre varios anónimos que recibió.

Un año antes de su muerte, la joven se muda de Mataró a Sabadell, una ciudad de 200.000 habitantes a media hora de Barcelona. Atrás deja una ruptura sentimental.

"Helena fue a Sabadell, alquiló un piso y vivía sola de forma independiente. Era una mujer libre, autosuficiente y llevaba prácticamente un año echando raíces en su nueva ciudad y en su nuevo entorno", explicó su hermano, Joan Jubany, a Equipo de Investigación.

Helena consigue un trabajo a diez kilómetros de su vivienda, en una biblioteca municipal. Nuria Ribas, directora del centro recuerda que "trabajaba como responsable de la sala infantil" y que formaba parte de "un equipo pequeño y familiar".

¿Era feliz Helena Jubany en su nueva vida en Sabadell? Ella misma describía así el momento que estaba atravesando: "Soy consciente de que esta época que estoy viviendo es la mejor de mi vida. No solo esto, sino que también lo será del resto de mi vida".

Para comunicarse con sus amigos, Helena utiliza chats. Equipo de Investigación accedió a conversaciones de Helena en los seis meses antes de su muerte que nunca antes habían salido a la luz.

Dos meses antes de su muerte, Helena rechaza en dos ocasiones seguidas a un internauta. Responde al nickname de rius_cant. La joven parece estar asustada y lo comenta en la red: "Soy Helena, pero me cambié el nick. Me agobié un poco con rius_cant sobre todo, el tío comenzó a investigar mi vida metiéndose en otros canales donde yo estaba y donde había gente que me conocía personalmente. Al no saber que era un capullo, la gente le explicaba cosas inocentemente y me empezó a dar mal rollo".

El presunto acosador de Helena vuelve a intentarlo en otras ocasiones y reacciona así usando la joven sigue sin contestarle: "Ahora, además de fea, antipática".

"Es una persona que estaba asediando a Helena virtualmente, incluso había llegado a suplantar su identidad haciéndose pasar por ella para conseguir información de ella. Es otro misterio paralelo", sostiene su hermano, Joan Jubany.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.