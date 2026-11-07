El móvil rosa de Amy Fitzpatrick, la prueba clave que demostraría que llegó a casa antes de desaparecer

El padre y la tía de Amy Fitzpatrick mantienen que la adolescente llegó a su domicilio la noche en que desapareció en Mijas, en 2008. Para sostener esta hipótesis, señalan un objeto que consideran fundamental: su pequeño teléfono móvil rosa.

Amy Fitzpatrick tenía 15 años cuando desapareció el 1 de enero de 2008. La joven irlandesa había pasado la Nochevieja en casa de una amiga y, cuando regresó a su domicilio en Mijas Costa (Málaga), se perdió su rastro. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscar respuestas sobre lo que pudo ocurrir aquella noche.

Durante una entrevista con Equipo de Investigación en 2018, el padre y la tía de Amy mostraron documentación relacionada con el caso y explicaron por qué consideran que el teléfono de la joven puede ser determinante para reconstruir sus últimas horas. "La podemos ver y es vital, es el pequeño móvil rosa de marca Nokia de Amy", explicó su tía, Cristine. Según el relato familiar recogido por el programa, la madre de la adolescente entregó el dispositivo a los investigadores.

La tía sostiene que Amy llegó a casa y se reunió con su madre antes de que sucediera algo que todavía no se ha esclarecido. «Ella llegó a casa, se reunió con su madre y algo pasó entre ellos», afirmó, exponiendo la hipótesis que mantiene la familia. Sin embargo, esta declaración no permite establecer qué ocurrió después ni quién pudo estar implicado.

El padre de Amy también relató la mala relación que, según él, mantenía la adolescente con su padrastro. Aseguró que la joven le tenía miedo y recordó episodios que ella misma le habría contado. La familia ha defendido durante años que estas circunstancias deben tenerse en cuenta para esclarecer la desaparición.

El caso fue reconstruido por 'Equipo de Investigación' en un programa de 2018, recuperado posteriormente por laSexta. Pese al paso del tiempo, el paradero de Amy Fitzpatrick continúa siendo desconocido y las circunstancias de su desaparición siguen sin esclarecerse.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

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