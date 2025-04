Una monja de Belorado rompe su silencio sobre su relación con el sacerdote José Ceacero: "No congeniamos"

Sor Myryam es una de las monjas de clausura del convento de Belorado. En un vídeo recogido por Equipo de Investigación, el programa recuerda el mensaje que José Ceacero —sacerdote al que en su día invitaron a abandonar el convento— dejó para las religiosas tras dirigirles unas palabras.

"¿Qué nos ha dejado un mensaje? Se lo recogemos… pero yo no pienso contestar, no está en el orden del día. Ellos en conciencia saben el motivo por el que se tuvieron que ir y nosotras también. Y ya está", responde la monja con contundencia.

Además, sor Myryam explica que invitaron a Ceacero a marcharse "porque no estábamos de acuerdo con ellos". "No sé, no congeniamos. Tienen una forma de enfocar la vida y las cosas", concluye.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.

