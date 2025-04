El tenso encuentro del falso cura Ceacero, exportavoz de las monjas de Belorado, con los periodistas: "Es cabezona, ¿eh?"

A las puertas del convento de Belorado, en la que permanecían desafiando al obispo de Burgos el falso obispo Pablo de Rojas y el falso cura José Ceacero, este último respondía con evasivas a las preguntas de los medios de comunicación en 2024. La procedencia de la financiación que recibía la Pía Unión que acogía a las monjas de Belorado era la pregunta más repetida y Ceacero echaba balones fuera sin cesar, como puede observarse en este vídeo de Equipo de Investigación.

"Yo no trato con el benefactor", insistía una y otra vez. "¿Cómo se financia usted?", preguntaba él a una periodista rebotando su cuestión. "La Pía Unión es una entidad que se financia de las cuotas de los socios y donativos", afirmaba, para después negarse a responder por el número de integrantes. "No lo voy a decir por el derecho de protección de datos", aseguraba.

"¿Por qué no vemos a ningún integrante de la Pía Unión más allá del señor De Rojas y usted?", quería saber otra reportera. "Es que no hay nadie, no vemos a ningún seminarista", insistía la profesional sin obtener una respuesta clara. "Pero, ¿para qué quieren a más personas? Es que es cabezona, ¿eh? No voy a responder, es mi derecho. Si usted es pesada, ya me voy a poner yo pesado y maleducado", advertía.

Una mujer le gritaba a cierta distancia si él era cura o coctelero. "Y usted, ¿es mujer o fémina?", se dirigía el falso cura a la señora.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024.