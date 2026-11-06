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La Policía alerta sobre él

Habla un gorrilla "bastante violento" de Sevilla con "más de 23 denuncias en pocos meses": "Yo no tengo malas formas con nadie..."

La Policía alerta sobre un aparcacoches "reincidente" que provoca temor e indignación entre los vecinos. "No acepta un 'no' como respuesta", asegura un agente. Sin embargo, el gorrilla asegura que él trabaja "para el Ayuntamiento".

Gorrilla de Sevilla

En el barrio de Nervión, la Policía nos señala a un aparcacoches que ha sido denunciado en numerosas ocasiones. "Este gorrilla es reincidente. Además, es bastante violento ya hemos tenido muchísimos problemas con el y con la gente. En pocos meses, tiene más de 23 denuncias y, además, se le dice que se quite y no se quiere quitar muchas veces", señala. Precisamente, en ese momento el hombre discute con otra persona, ya que "no acepta un 'no' como respuesta".

Nos acercamos al gorrilla y conseguimos hablar con él. El hombre afirma que trabaja "como aparcacoches, pero no como gorrilla". "Yo soy del Ayuntamiento", declara, al tiempo que dice que lleva "el uniforme" que le han dado "en el Ayuntamiento". "Yo no pido nada", asegura, tras lo que manifiesta que paga las multas que le pone la Policía porque le "sacan dinero" de su cuenta.

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