Más de 100 personas en menos de 10 días: el "exponencial e inesperado" crecimiento del grupo de Whatsapp de las víctimas de Paco 'el Bueno'

"Un señor que no solo daba confianza personal". Así habla Marta Fuentes, abogada de los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno', de la figura de Francisco. De la figura que, dice, "contaba con un respaldo profesional y con la aseguradora que le hacían de fiabilidad plena". El gestor, con más de cuatro décadas de experiencia, está ahora en prisión preventiva a la espera de juicio por presunta estafa.

La abogada habla de cómo se originó el caso de Paco 'el Bueno': "A primeros de julio de 2025 uno de mis clientes, que es Guardia Civil, me llamó para consultarme sobre una cantidad que había entregado a un inversor. Veía que pasaba el tiempo y que necesitaba el dinero, pero que tanto el contacto con este señor como la devolución del dinero estaba siendo complicada".

"A raíz de ese primer contacto se crea un grupo de Whatsapp para tratar de compartir los documentos que relacionaran esas inversiones que se han hecho y que no podían recuperarse", ha explicado.

Un grupo que creció "de forma exponencial e inesperada": "En menos de 10 días hay más de 100 personas".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

