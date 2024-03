La víctima de un estafador del amor accede a hablar con Equipo de Investigación sobre su caso. En esta ocasión, ella logró descubrir dónde estaba la persona que le estaba engañando y que se hacía pasar por el prestigioso cirujano Guilherme Scheibel, con el que creyó tener una relación durante 10 meses, tal y como contó a este programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

En esta ocasión el estafador se hacía llamar en redes sociales Daniel Javier Rodríguez Delgado y le hizo creer que trabajaba en el Líbano para la ONU. "Me pidió dinero a los meses porque quería dejar el trabajo y formar una familia conmigo y con sus hijos", confesó la víctima, y, para eso, le pidió 2.140 euros para "abonar las tasas que le pedían para volver a España". "La excusa era que las Naciones Unidas le tenían bloqueadas las cuentas", nos dijo.

Sin embargo, el engaño no terminó ahí. A los días le escribió de nuevo para pagar una serie "de gastos extra de seguridad": "Eran otros 7.750 euros".

Ella, tal y como nos contó, no logró darse cuenta de que se trataba de un engaño amoroso hasta que recibió un inesperado mensaje de un anónimo que le advertía: "Me decía 'no le mandes más dinero, es una estafa'. Me mandó también el perfil real del doctor". "Hasta ese momento le había entregado unos 11.000 euros", nos confesó

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.