Luis Miguel Rodríguez, de la reacción de Carmen Martínez Bordiú cuando salía de fiesta: "Me tiraba un cuadro o lo que pillara"

Luis Miguel Rodríguez, el 'rey de la chatarra', afirma que Carmen Martínez Bordiú se "metía" con él cuando salía de fiesta: "Solo si me iba por ahí de marcha, entonces sí se metía conmigo, me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara".

En este programa de Equipo de Investigación de 2024, los reporteros hablaron con Luis Miguel Rodríguez, dueño y fundador de Desguaces La Torre y propietario de un restaurante de alta cocina con precios low cost ubicado dentro del desguace. Según él, este local galardonado con un solete Repsol, "no es un negocio", sino que "es para dar un servicio a la gente que viene aquí".

A pesar de que coincidió con la época en la que estaba en una relación sentimental con Carmen Martínez Bordiú, el empresario afirmó que ella no tuvo "nada que ver". "No, ella nunca se ha metido conmigo, solo si me iba por ahí de marcha, entonces sí se metía conmigo, me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", confesó en el vídeo principal de esta noticia.

