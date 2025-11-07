La llamada de Paco 'el Bueno' a un cliente seis días después de desaparecer: "Me dice que lo han amenazado de muerte"

Paco 'el Bueno' se puso en contacto con uno de sus clientes seis días después de desaparecer. "Me dijo que en cuanto su seguridad estuviera garantizada volvería, que estaba en la parte de fuera de Andalucía tirando para abajo", ha explicado.

Uno de los clientes de Paco 'el Bueno' ha confirmado a Equipo de Investigación que el gestor contactó con él seis días después de haber desaparecido. "En un tono muy tranquilo. No lo veo preocupado", cuenta al programa.

"Me dice que me llama para decirle que le han estafado y que ha tenido que denunciar a los estafadores. Que esa gente lo ha amenazado de muerte tanto a él como a su familia", ha explicado el cliente de Francisco.

Afirma que, en ese momento, se quedó "impactado": "Le pregunto que cómo está y que si necesita algo. Que le han prestado 1.500 euros para poder huir y que no necesita más. Que en cuanto su seguridad esté garantizada piensa volver a Vélez y que todo seguirá como hasta ahora".

"Me dijo que estaba por la parte de fuera de Andalucía tirando para abajo. Digo, estará en Ceuta o en Melilla, no puede estar más allá", ha concluido.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

