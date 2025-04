Las lágrimas de un hombre tras encontrar a su madre ahogada por la DANA: "Estaba todo flotando"

Juan José no ha podido contener las lágrimas al hablar en Equipo de Investigación sobre ese día de la DANA. Sobre esa riada que se llevó a su madre. En el programa, ha recordado el momento en que se la encontró "flotando" cuando, a tenor del escenario, acababa de terminar de comer.

"Esta era la única calle para acceder a su casa. La corriente ya no era tan fuerte, y la podías controlar. La puerta estaba rota. Yo pensaba que se había salvado. Que alguien la había sacado", cuenta.

Y explica cómo encontró todo: "Miró en una habitación y no hay nadie. Alguna vez se acostaba aquí. Me asomo y no la veo. Le digo a mi mujer que me alumbre el otro cuarto. Entro y ahí estaba. Flotando".

"Todo flotando. Los muebles. El plato en el que acababa de comer, con su yogur y todo", ha expresado Juan José entre sollozos a Equipo de Investigación.