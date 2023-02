Equipo de Investigación emite una llamada de Manuel Arana González a una de sus víctimas, grabación que salió en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. "Te lo juro que me da igual tener el teléfono pinchado", expresaba.

Las declaraciones del presunto estafador muestran su preocupación por las declaraciones de las víctimas. "Todo lo que él te haya dicho vas a tener que demostrarlo tú. El que quiera dar carnaza y quiera echar más leña al fuego, ahora salgo en la tele con carita de pena ¡No hombre no!", se puede escuchar en la conversación.

A Ana Davida, abogada de las víctimas del estafador de parados, no le desconcierta la actitud prepotente de Arana durante la conversión. "No tuvo la más mínima consideración y conciencia de quitarles su dinero y no devolver, si es que se prueba que así fue", expresa ella misma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.